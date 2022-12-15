Газпром за 2022 год сократил добычу почти на 20% и экспорт на 45%

С 1 января по 15 декабря 2022 года Газпром добыл 394,1 млрд кубометров газа - это на 19,6% (на 96,3 млрд кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы (ГТС) на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

"В то же время с 1 по 9 декабря на фоне холодных температур Газпром ежедневно поставлял по газотранспортной системе российским потребителям рекордный для аналогичных суток объем природного газа (максимальный суточный объем - 1605,2 млн куб. м - поставлен 7 декабря 2022 года)", - заявили в российском монополисте.

При этом экспорт Газпрома за указанный период также упал - до 97,8 млрд кубометров - это на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

В то же время растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между Газпромом и CNPC. Отмечается, что поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря из европейских подземных хранилищ отобрано 8,8 млрд куб. м газа - 12,6% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

Несмотря на максимальные запасы газа в ЕС и заявления Еврокомиссии, что в ЕС готовы к зиме, Газпром продолжает утверждать о возможной нехватке топлива в Европе во время отопительного периода.

"Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде ожидается выше, чем в предыдущие годы, в связи с измененной логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка", - утверждает Газпром.

Идет отбор газа и из ПХГ Украины. На 13 декабря объем газа в хранилищах на 13,6% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 1,5 млрд куб. м газа – это четверть (26,5%) от объема газа, закачанного в летний период.