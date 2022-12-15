Турция с 2023 года вводит гостиничный сбор

С 2023 года все объекты размещения в Турции - гостиницы, пансионы, гостевые дома и так далее - будут платить гостиничный сбор в размере 2% от суммы, которую туристы заплатили за проживание в них.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном вестнике правительства Турции в среду.

В решении указывается, что гостиничный сбор будет взиматься с оплаты лиц, проживающих в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, апарт-отелях, мотелях, хостелах, частных домах, кемпингах и тому подобное.

В случае, если турист находится в отеле только один день с ночевкой человек, который покидает объект, не завершив ночевку, налог не будет уплачиваться. Если же человек проживает в отеле более дня, то налог рассчитывается от расходов за дни, когда услуга предоставляется фактически.

Гостиничный сбор рассчитывается из стоимости не только непосредственно проживания, но и всех услуг, которые предоставляются в объекте размещения - например завтрака или платной экскурсии. Но на отдельные услуги - в частности организация мероприятий, например свадьбы - налог не распространяется.

От уплаты гостиничного сбора освобождаются пансионаты, базы отдыха, кемпинги и общежития, обслуживающие студентов. Также налог не распространяется на членов иностранных дипломатических миссий в Турции.

Гостиничный сбор турецкое правительство планировало ввести еще с 2020 года, но из-за пандемии решение два раза переносили.

С 2019 года Турция ввела налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который взимается в аэропортах по прилету.