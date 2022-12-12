Япония закупит у США сотни крылатых ракет Tomahawk дальностью 1600 км

Япония планирует закупить в США от 400 до 500 крылатых ракет Tomahawk радиусом действия более 1600 км, сообщает газета Washington Post со ссылкой на японские и американские правительственные источники.

Токио больше всего тревожит перспектива военного вторжения Китая на Тайвань. Радиус действия "томагавков" позволяет им достичь территории материкового Китая или Северной Кореи, если эти страны решат не ограничиваться угрозами в адрес Японии.

Российская агрессия против Украины стала переломным моментом в настроениях японского общества и элит, после этого они изменили свои оценки вероятности войны в своем регионе и решили, что стране необходимо укреплять свою военную мощь, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного японского чиновника.

В последние годы Япония смягчила пацифистское положение послевоенной Конституции, запрещавшее ей участие в вооруженных конфликтах. В прошлом месяце премьер Фумио Кисида заявил о стремлении тратить не менее 2% ВВП на оборону по аналогии с ориентирами НАТО. Если эта цель будет достигнута (долгое время она считалась в стране нереалистичной), то в течение пяти лет японский военный бюджет в абсолютных цифрах станет вторым в мире.

"Томагавки" в Японии рассматриваются как промежуточное решение - предполагается закупить несколько сотен единиц в течение пяти лет в ожидании собственных крылах ракет "Тип 12", которые могут поступить на вооружение в горизонте 10 лет.

Администрация Байдена поддерживает перевооружение Японии. До сих пор США продавали "Томагавки" только Великобритании.

Еще одним уроком войны в Украине для Японии стало то, что союзники проявляют большую готовность помогать, когда они видят волю к сопротивлению самой страны, подвергшейся агрессии.

"Они пришли к выводу, что наилучший способ гарантировать, что Соединенные Штаты и другие будут рядом в случае кризиса - это показать, что они вложились в свою оборону и были готовы сражаться", - цитирует Washington Post Кристофера Джонстона, возглавлявшего до июня восточноазиатский отдел в Совете национальной безопасности в Белом доме.