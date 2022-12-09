Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на $858 млрд.

Нижняя палата американского Конгресса - Палата представителей - в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, который предусматривает 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

Как сообщает CNN, за документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов «за» оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения законопроекта и отправки его в Сенат.

Законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и оказать дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине - это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

NDAA содержит и другие политические положения, в частности повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%. усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Теперь документ должен одобрить Сенат и подписать президент США.