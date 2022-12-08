Парламент Венгрии одобрил продление срока эксплуатации АЭС "Пакш"

Парламент Венгрии в среду одобрил продление срока службы четырех существующих реакторов АЭС "Пакш", построенных Россией, одобрив планы правительства по продлению их эксплуатации на 20 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

В июне правительство объявило, что Венгрия намерена продлить срок службы реакторов, а в сентябре страна обратилась в Европейский Союз с просьбой одобрить этот план.

Парламент одобрил закон 170 голосами "за" при восьми голосах "против" и одном воздержавшемся.

В связи с резким ростом цен на нефть и газ из-за вторжения России в Украину и опасения по поводу поставок энергоносителей, несколько стран рассматривают возможность продления срока службы своих атомных станций или строительства новых реакторов.

Венгрия также планирует расширить свою атомную станцию в Пакше, при этом российский "Росатом" построит два реактора мощностью 1,2 гигаватта каждый, в дополнение к четырем реакторам, работающим в настоящее время.

Венгрия выступает против любых санкций против России в сфере атомной энергетики.