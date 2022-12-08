США внесли в "черный список" более 10 компаний из РФ и Европы

Министерство торговли США в среду добавило 24 компании в список экспортного контроля за поддержку военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставку Ирану электроники.

В "черный список" из соображений национальной безопасности и внешней политики США были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них попали под экспортный контроль за поддержку российского оборонного сектора, сообщает Reuters.

Это в частности латвийская Fiber Optic Solutions, которая производит волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская AO Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских ИТ-компаний.

В список также вошли российские АО "Научно-исследовательский центр электронных вычислительных машин", ООО "Фиберсенс", научно-производственная компания "Оптолин", АО ПКК "Миландр", ООО "Миландр ЭК", АО "Миландр МТП", ООО "Милур ИС", ООО "Микроэлектронный производственный комплекс (МПК) "Миландр", АО "Руселектроника" и швейцарская компания Milur SA.

Соединенные Штаты используют меры экспортного контроля для наказания компаний, которые поддерживают российскую оборонную промышленность, и для ограничения экспорта иностранных технологий в Россию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.