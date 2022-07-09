Шмыгаль: Украина получит грант на $1,7 млрд

Украина получит безвозвратный грант на $1,7 млрд от Целевого фонда одного донора, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получит $1,7 млрд гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID", – сообщил Шмыгаль в Telegram, которого цитирует УНН.

Проект соответствующего соглашения сегодня был одобрен на заседании правительства. Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР, добавил премьер.

"Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Это чрезвычайно значительная поддержка со стороны наших американских партнеров", - отметил Шмыгаль.