Последнее обновление: 06.12.2022 19:08

Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году

Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров финансов ЕС в Брюсселе не было дано зеленого света выделению 18 млрд евро для Украины", - написал Йозвяк в Twitter.

"Венгрия продолжает блокировать с целью заставить ЕС выделить (замороженные для самой Венгрии) средства . Очень эмоциональные дебаты, в ходе которых Будапешт был раскритикован всеми, но безрезультатно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия, а также Италия возглавляют группу из примерно 12 правительств, которые призывают Европейскую комиссию пересмотреть свое решение о замораживании 7,5 млрд евро финансирования Венгрии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что и в дальнейшем не будет поддерживать план Европейского Союза о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи в следующем году.

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