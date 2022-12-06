Нацбанк РБ: В бюджет 2023 года заложен среднегодовой курс доллара 2,78 рубля

Проект республиканского бюджета на 2023 год сверстан исходя из среднегодового курса доллара 2,78 рубля, сообищл в эфире белорусского ТВ начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси Дмитрий Мурин.

«Когда мы говорим, какой курс доллара заложен в расчетный бюджет, я эту цифру могу озвучить. Среднегодовой курс доллара на следующий год – 2,78 рубля», - сказал Мурин.

На вопрос «Сколько будет стоить доллар?» в следующем году, Мурин ответил: «Я не знаю».