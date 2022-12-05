Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

В III квартале 2022 года крупнейший по объему активов под управлением пенсионный фонд Канады Canada Pension Plan (CPP) резко сократил инвестиции в Apple Inc. и Tesla Inc., а также в три китайские компании по выпуску электромобилей, сообщает MarketWatch.

В июле-сентябре фонд продал 1,3 млн акций Apple и завершил период с 3,5 млн акций компании в своем портфеле, говорится в документах, которые руководство СРР направило Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Инвестиции в Tesla упали почти в два раза, до 368,9 тысячи акций.

Котировки Apple снизились на 22% с января по сентябрь, бумаги Tesla за этот период потеряли 25%. С начала четвертого квартала капитализация Apple выросла на 7%, а рыночная стоимость Tesla сократилась еще на 27%, передает Интерфакс.

Также CPP продал практически все принадлежащие ему акции китайских компаний NIO, XPeng и Li Auto, оставив лишь символические доли совокупной стоимостью чуть более $1 млн.

Общие активы под управлением фонда на 30 сентября составляли $393 млрд.