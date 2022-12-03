Эстония подписала с США договор на покупку HIMARS на более чем $200 млн

Генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает ERR.

Системы вооружения будут приобретены в США, производитель оружия - Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов. Это крупнейшая оборонная закупка в истории Эстонии.

"В рамках договора, кроме реактивных систем залпового огня, Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Также соглашение предусматривает решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В пакет также входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - сказал глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

"Реактивные системы залпового огня HIMARS - это новый и важный шаг в развитии обороноспособности Эстонии, который дает возможность решительно воздействовать на противника еще до того, как он вступит в столкновение с нашими пехотными частями. Речь идет о стандартной системе НАТО, которая способствует всестороннему сотрудничеству с другими союзниками по альянсу", - отметил начальник отдела Генштаба Сил обороны подполковник Каарел Мяесалу.

Латвия и Литва также закупят у США реактивные системы залпового огня HIMARS. Первые поставки ожидаются в 2024 году.