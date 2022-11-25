Белорусский рубль снизился к доллару и евро 25 ноября 2022 года на БВФБ

Белорусский рубль снизился к доллару и евро 25 ноября 2022 года на торгах на БВФБ

Курс доллара вырос на 0,1 копейки или 0,04% до 2,4161 рубля при объеме торгов $8,5 млн.

Курс евро вырос на 0,2 копейки или 0,08% до 2,4939 рубля при объеме торгов 13,3 млн. евро.

Курс российского рубля снизился на 0,1 копейки или 0,03% до 3,9936 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 2391 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снизился на 0,53 копейки или 0,16% до 3,3694 рубля за 10 юаней при объеме торгов 16,6 млн. юаней.