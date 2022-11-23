Швейцария присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС против России и Беларуси

Федеральный совет Швейцарии в среду утвердил новые санкции против России, принятые Европейским Союзом в рамках восьмого пакета.

"С 23 ноября Федеральный совет принял меры, предусмотренные восьмым пакетом санкций. Они включают правовую основу для введения предельных цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, а также ограничения на другие изделия из железа и стали, аэрокосмическую продукцию и товары, имеющие экономическое значение для России", - говорится в заявлении правительства, сообщают европейские медиа.

Меры также включают запрет на предоставление дополнительных услуг (ИТ, инжиниринг, архитектура, юридические услуги) российскому правительству и российским компаниям, а также на занятие должностей в советах директоров некоторых российских государственных компаний.

Однако при этом Швейцария гарантирует сохранение доступа к швейцарскому законодательству и полное обеспечение верховенства закона. Таким было условие Федерального совета при принятии этих новых запретов.

В дополнение к принятию мер, изложенных в восьмом пакете санкций ЕС, Федеральный совет теперь прямо включил в постановление эмбарго на поставки оружия в Россию, которое из соображений швейцарского нейтралитета также частично будет распространяться на Украину.

"До сих пор эмбарго на поставки оружия осуществлялось в Швейцарии в основном на основе действующего законодательства о контроле за военным имуществом и товарами. Теперь, при принятии эмбарго на военную технику, оно прямо включено в постановление в связи с ситуацией в Украине", - говорится в заявлении.

Санкции вступят в силу 23 ноября в 18:00.

Федеральный совет сегодня принял решение внести поправки в постановление, позволяющие покупку определенных удобрений при условии, что товары предназначены для третьей страны.