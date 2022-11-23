На китайском заводе компании Foxconn бунтуют сборщики смартфонов Apple

Компания-производитель смартфонов Foxconn подтвердила случаи насилия в ходе волны протестов на ее крупнейшем сборочном предприятии в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань.

В сети появились многочисленные видео демонстраций, в которых принимают участие сотни работников завода, вступающих в стычки со спецподразделениями полиции и людьми, одетыми в защитные костюмы (которые в Китае обычно надевают во время закрытия территории или города во время антивирусного локдауна).

Работники крупнейшего в мире предприятия по производству айфонов утверждают, что руководство внесло изменения в их контракты, передает BBC.

В своем заявлении Foxconn подтвердила, что у некоторых работников возникли сомнения по поводу оплаты, но компания обещает им выплаты в соответствии с трудовыми договорами. Она также назвала "заведомо ложными" слухи о том, что новичков просят делить комнаты в общежитиях с работниками, заразившимися ковидом. Foxconn утверждает, что комнаты были продезинфицированы и проверены местными властями прежде, чем туда заселили новых работников.

В октябре в связи с участившимися случаями заражения ковидом на заводе был введен локдаун, но некоторые работники нарушили его и отправились по домам. После этого компания наняла новых работников, пообещав им крупные премии.

На сайте прямой трансляции с предприятия можно было увидеть одних работников, скандирующих "Защищайте наши права!", в то время как другие разбивали камеры наблюдения и окна палками.

"Они поменяли контракты, чтобы мы не получили обещанной надбавки. Они держат нас в карантине, но при этом не обеспечивают едой, - заявил один из работников во время прямой трансляции. - Если они не выполнят наши требования, мы продолжим борьбу". Этот же человек утверждал, что лично видел сильно покалеченного мужчину, которого избила полиция.

Другой сотрудник компании, недавно поступивший на работу, рассказал, что некоторые новички опасаются, что могут заразиться ковидом от тех, кто оставался на заводе во время последней вспышки заболевания.

В среду утром на предприятие прибыли усиленные подразделения полиции - это подтверждают и размещенные в интернете видео прямого эфира, где видны многочисленные вооруженные полицейские. По словам еще одного работника-новичка, с которым удалось поговорить, он видел лежащего на земле человека, у которого вся голова была в крови.

"Я не знаю точно причины, по которой люди протестуют, но они перемешали нас, новичков, с работниками, которые заражены ковидом", - заявил он.

Foxconn - это тайванская фирма, главный субподрядчик Apple. На ее предприятии в Чжэнчжоу собирают больше айфонов, чем где-либо еще в мире.

В конце октября на фоне новой волны заболеваемости ковидом и слухов о плохом обращении с персоналом завода многие работники сбежали с предприятия и отправились по домам, причем их исход широко освещался в соцсетях.

С тех пор компания ввела на заводе так называемую работу по замкнутому циклу, изолировав работников от остального города в связи со вспышкой ковида. В начале ноября компания Apple предупредила, что ожидает снижения поставок модели iPhone 14 из-за сбоев на производстве в Чжэнчжоу.