Глава представительства «Alpen Pharma AG» задержана за вознаграждения медработникам

Прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении представителей швейцарской фармацевтической компании «Alpen Pharma AG».

«Согласно материалам дела 31-летняя подозреваемая на протяжении 2 лет систематически предоставляла от имени представительства «Alpen Pharma AG» незаконные денежные вознаграждения медицинским работникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Противоправная масштабная деятельность представителей названной коммерческой организации была сопряжена с передачей незаконных вознаграждений медицинским работникам по всей стране», - утверждает ведомство.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны 12 представителей компании по областям и Минску. Глава представительства заключена под стражу, ведущий специалист по региональному развитию отпущен на свободу под залог.