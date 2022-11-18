Лукашенко поставил под сомнение приход «Вкусно и точка» вместо McDonald’s

Лукашенко сегодня, похоже, нарушил все планы по передаче 25 ресторанов McDonald’s российской «импортозамещающей» сети «Вкусно и точка», заявив, что место уходящего и синеокой McDonald’s должны занять белорусские предприятия и производители.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "McDonald’s" уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место "McDonald’s", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - заявил Лукашенко.

«Роман Александрович, белорусы! Запомните, никто иной», - обратился он к премьеру Головченко.

«Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "McDonald’s", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю"...