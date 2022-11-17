Amazon официально подтвердил планы по сокращению штата

Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. официально подтвердил планы сокращения числа сотрудников в сервисном бизнесе и в подразделении, где разрабатываются устройства, включая голосовой помощник Alexa.

Старший вице-президент по устройствам и услугам Дэйв Лимп написал на корпоративном сайте компании, что Amazon "консолидирует некоторые команды и программы". Это означает, что "некоторые должности больше не потребуются", сказал он, не уточнив при этом, какое число сотрудников будет затронуто, сообщает MarketWatch.

"Мы уведомили затронутых этим сотрудников и будем продолжать тесно сотрудничать с каждым из них, оказывать им поддержку, в том числе помогать в поиске новой работы", - сказал Лимп.

"В случаях, когда сотрудники не смогут найти новое место в компании", Amazon предоставит "выходное пособие, переходные льготы и поддержку внешнего трудоустройства", - добавил он.