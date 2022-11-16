Минздрав приостановил действие лицензий трех медцентров

Минздрав приостановил действие лицензий ОДО «Медицинский центр «Кравира», ООО «Доктор Немо» и ООО «ПлеядаМед» (Dental Clinic).

Как сообщает ведомство, решение принято 16 ноября 2022 года коллегией министерства по результатам рассмотрения вопроса о соблюдении законодательства о здравоохранении, лицензировании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в указанных медцентрах и вступит в силу 28 ноября.

Утверждается, что в медцентре «Кравира» выявлены «грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медтехники», а также использование незарегистрированной медтехники. Кроме того, в медцентре не выполнялись клинические протоколы диагностики и лечения, в том числе службой анестезиологии и реанимации.

В стоматологической клинике «Доктор Немо» выявлены «грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия меддокументации, договоров на техническое обслуживание медтехники; нарушения санитарно-эпидемиологических требований».

В «ПлеядаМед» (Dental Clinic) проводили работы, не заявленные в лицензии. При этом некоторые работы выполнялись специалистом «не по своей специальности и квалификации». В центре также зафиксировали нарушения санитарно-эпидемиологических требований.