Последнее обновление: 15.11.2022 18:16

Венгрия создаст отдельное министерство энергетики из-за подорожания ресурсов

Для повышения собственной энергетической безопасности и снижения расходов населения на энергоресурсы Венгрия решила создать отдельное министерство энергетики.

Как пишет Синьхуа, венгерское правительство решило создать независимое энергетическое министерство для борьбы с ростом цен на энергоресурсы, которое начнет работу 1 декабря. Возглавит его предприниматель Ксаба Лантос.

Ранее вопросами энергетики в Венгрии занималось Министерство технологий и промышленности, однако после отставки его руководителя было решено создать отдельный орган.

По словам руководителя офиса премьер-министра Венгрии Ксабы Лантоса, правительство проводит структурные изменения из-за того, что после российского вторжения в Украину энергетическая безопасность и рост цен стали основными внутриполитическими вопросами в Венгрии и Европе в целом.

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