Премьер Польши прибыл в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу приехал в Киев, сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев. Будет серия из нескольких встреч. Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью", – сообщил Мюллер.

Представитель правительства сказал, что информация о визите была обнародована с некоторой задержкой из соображений безопасности.

На вопрос, чего ожидать от визита главы правительства, спикер заверил, что его присутствие – это "политический сигнал Кремлю".

"Этот сигнал также будет послан сегодня. Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", - добавил представитель правительства.

Отвечая на вопрос о ходе украинского контрнаступления, Мюллер отметил, что хотя сообщение о "каждом отобранном метре является хорошей новостью", "за этим не обязательно следует хорошая информация о полной, трагической картине, которую создала Россия".

"Я не слишком оптимистично настроен, что это большое изменение в этой военной ситуации", – сказал Мюллер.