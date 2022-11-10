В Беларуси снова обсуждают введение электронных трудовых книжек

Вопрос введения в Беларуси электронных трудовых книжек сегодня обсудили на совещании у Лукашенко.

Так, в числе предложений есть те, которые лежат в русле цифровизации процессов.

«Короче, загрузить все в компьютер, как это часто бывает. Весь учет трудовой деятельности. Вы знаете, может быть. Если без этого не можем обойтись» , - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он поднял вопрос защиты данных таких электронных баз, «чтобы информацию оттуда потом не разместили на каких-то вражеских ресурсах».

«Вот тут нам надо определиться: надо ли нам это делать сейчас, надо ли завтра делать, сколько это будет стоить и надо ли это вообще. Вроде бы работали и работаем. Система функционирует. Если в этом мы получим какую-то пользу для людей и для государства, с учетом всех рисков в том числе, ну хорошо, пойдем. Если нет, ну надо идти там (на внедрение изменений — прим.), где надо идти. Если нет, может, и не надо», - засомневался Лукашенко.

Следует отметить, что в стране уже несколько лет обещают ввести электронные трудовые книжки.