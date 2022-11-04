G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть

Страны G7 и Австралия в четверг предварительно договорились об установлении предельной фиксированной цены на российскую нефть в конце ноября.

"Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой относительно индексированной цены (цены, привязанной к определенному индексу нефти). Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка", - цитирует Reuters неназванного источника.

Начальная предельная цена на нефть из России пока не согласована и будет устанавливаться в ближайшие недели, добавляет собеседник агентства. Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок в случае необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами.

Напомним, лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

Ограничения будут касаться российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будут закупать по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов в результате продажи нефти. В то же время непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.

Ранее в России заявляли, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о лимите цен на них.