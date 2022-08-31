Россия грозит не поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ценовой потолок

РФ прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - сообщил Новак.

Он отметил, что не слышал мнения, что к эмбарго могут присоединиться Индия и Китай, передает Интерфакс.

Александр Новак также отметил, что введение потолка цен на российскую нефти крайне негативно отразится на мировом рынке; страны-производители нефти не поддерживают данный механизм.

Комментируя мнение США, что потолок цен позволит снизить мировые цены на нефть, Новак подчеркнул, что внедрение данного механизма "разрушит рынок полностью".

"На мой взгляд, это полный абсурд (введение потолка цен). Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного. За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам", - сообщил Новак.

"Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд, который обсуждается всеми", - отметил вице-премьер.

В предстоящую пятницу, 2 сентября, министры финансов стран G7 намерены обсудить возможность установления предельной цены на российскую нефть. Об этой инициативе лидеры "большой семерки" договорились в июне.