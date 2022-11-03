Годовая инфляция в Турции в октябре ускорилась до 85,5%

Темпы роста потребительских цен в Турции в октябре ускорились по итогам 17-го месяца подряд, впервые за 25 лет превысив отметку в 85%.

В прошлом месяце цены (индекс CPI) увеличились на максимальные с июня 1998 года 85,51% в годовом выражении, согласно данным статистического института страны (Turkstat).

В сентябре инфляция составляла 83,45%.

Рост потребительских цен в октябре составил 3,54% относительно предыдущего месяца. В сентябре показатель равнялся 3,08%.

Ускорение инфляции вызвано главным образом ростом цен на транспортные услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, свидетельствуют официальные данные.