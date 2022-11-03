Uniper заявил о полном прекращении поступления российского газа

Германская компания Uniper - некогда крупнейший корпоративный покупатель газа "Газпрома" - заявила о полном прекращении поступления российского газа. Сокращение поставок началось 14 июня. Это сокращение германская компания трактует как нарушение контрактных обязательств.

"После периода перебоев в поставках разной степени поставки российского газа в адрес Uniper полностью прекращены "Газпромом" с конца августа 2022 г.", - отмечается в новом отчете Uniper.

Ранее германская компания сообщала, что "Газпром" 14 июля 2022 года информировал Uniper, что задним числом объявил форс-мажор в отношении недопоставок газа в прошлом и настоящем. Uniper посчитал это заявление необоснованным и официально отклонил его.