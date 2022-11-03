В Германии с 2023 года вводят универсальный месячный проездной

Федеральное правительство Германии и власти 16 федеральных земель в среду согласовали введение универсального месячного проездного - Deutschlandticket - с января 2023 года.

По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, Deutschlandticket станет "крупнейшей реформой тарифа в городском общественном транспорте" страны, сообщает Reuters.

Предполагается, что новый универсальный проездной будет стоить 49 евро, будет действовать месяц и позволит пользоваться автобусами и поездами междугороднего сообщения.

На проект выделят около трех миллиардов евро из федерального и земельных бюджетов. При этом центральная власть Германии обещает дополнительно выделять по одному миллиарду евро в год, чтобы компенсировать землям рост цен на энергоносители и расходы на персонал.

Deutsclandticket стал преемником крайне популярного "универсального проездного", который действовал в Германии в течение лета и стоил 9 евро. Инициатива имела целью помочь гражданам Германии сэкономить из-за роста цен, а также поощрить их пользоваться общественным транспортом в противовес автомобилям.

В первые дни работы "универсального проездного" в Германии сообщали о переполненных региональных поездах на многих направлениях. Считается, что проездные помогли не только предотвратить дополнительные вредные выбросы, но и также сдержать инфляцию в Германии.

"Универсальный проездной" пользовался огромным успехом: их было продано более 50 миллионов и использовано для миллиарда поездок. Поэтому власти Германии просили продолжить инициативу.