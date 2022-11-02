Совмин РБ подписал постановление о снижении экспортных нефтепошлин

Беларусь, как сообщалось, с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, следует из постановления Совмина №738 от 31 октября 2022 года.

Согласно документу ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются с $44,4 до $42,7 за 1 тонну, прямогонный бензин – с $24,4 до $23,4 за 1 тонну.

Пошлины на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные снижаются с $13,3 до $12,8 за 1 тонну.