Последнее обновление: 30.07.2021 09:11

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в Беларуси повышаются с 1 августа

Беларусь с 1 августа повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕврАзЭС.

Согласно опубликованному постановлению Совмина № 440 от 28 июля 2021 года, увеличатся ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты до $67,8 за тонну (ранее — $61,5); прямогонный бензин — до $37,2 доллара за тонну (ранее — $33,8); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до $20,3 за тонну (ранее — $18,4).

В последний раз ставки экспортных пошлин повышались с 1 июля.

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