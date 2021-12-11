Последнее обновление: 11.12.2021 09:28

Белоруснефть якобы отменила планы по экспорту нефти в ФРГ из-за санкций

Государственная компания "Белоруснефть" отменила свои планы на 2022 год по экспорту добываемой в Беларуси нефти в ФРГ на фоне новых санкций Евросоюза.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Белоруснефть может перенаправить экспортную нефть на свои внутренние нефтеперерабатывающие заводы. Беларусь добывает около 1.7 млн тонн нефти в год.

В ноябре Беларусь объявила тендер на поставку нефти в ФРГ в 2022 году, однако продала лишь часть от запланированного объема экспорта, около 40 тыс. тонн в месяц, компании Royal Dutch Shell. Согласно квартальному графику компании, с октября по декабрь 2021 года поставки в Германию могут составить до 450 тыс. тонн. Ежемесячно Белоруснефть экспортирует около 140 тыс. тонн нефти.

Reuters отмечает, что "Белоруснефть" не ответила на запросы о комментарии. Представитель Royal Dutch Shell сообщил, что компания "соблюдает все соответствующие санкции и применимые законы".

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