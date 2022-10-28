Британия прекратит импорт российского СПГ с 1 января

Правительство Великобритании введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года, говорится в заявлении МИД Британии.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны во всем мире в снижении их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств для его незаконной войны", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

В ведомстве напомнили, что ввели запрет на экспорт почти 700 товаров, критичных для экономики России.

"В общей сложности более 19 миллиардов фунтов стерлингов российско-британской торговли полностью или частично под санкциями", - добавили в министерстве.

По состоянию на 2021 год доля российского импортированного газа в Британию составила от 4% общего потребления этого вида топлива. Крупнейшим экспортером газа в страну является Норвегия.