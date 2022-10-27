МЭА прогнозирует снижение доли РФ в международной торговле газом к 2030 году до 15%

Доля России в международной торговле газом снизится к 2030 году вдвое - до 15%. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2022.

По мнению агентства, сохранить объемы экспорта не получится даже с учетом увеличения поставок трубопроводного газа в Китай.

Как утверждается, прошлый год стал "апогеем" для российских экспортных потоков, которые достигли 30% в международной торговле. Тем не менее в новых реалиях, когда РФ столкнулась с перспективой значительного снижения своей роли на энергорынках, ее доля экспорта уже к 2030 году может сократиться до 15%, а при сценарии исполнения странами всех климатических обязательств (Announced Pledges Scenario, APS) - до 10%.

При этом в МЭА считают, что поставки в Китай в рамках STEPS (консервативного климатического сценария) вырастут с 10 млрд кубометров в 2021 году до 50 млрд кубометров к 2030 году: около 38 млрд куб. м по "Силе Сибири" и до 10 млрд куб. м из региона российского Дальнего Востока. "Однако в целом увеличение трубопроводных поставок природного газа из России в Китай покроет менее половины падения экспорта в Европу к 2030 году", - подчеркивается в отчете.

МЭА также заявила, что "сжигание попутного газа в факелах в последнее время увеличилось, и существует краткосрочный риск во всех сценариях крупномасштабного факельного сжигания или сброса газа для снижения давления в трубопроводе. Усилия России по диверсификации своих экспортных рынков имели неоднозначный успех", считают аналитики агентства.