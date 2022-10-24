Россия вышла на второе место в мире по объему поставок газа в Китай

Россия в июле вышла на второе место по объему поставок природного газа в Китай (по совокупности поставок газа в трубопроводном виде и сжиженном), обойдя Австралию, в августе закрепилась на этой позиции, сообщила таможня КНР.

Крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала текущего года является Туркменистан.

Туркменистан в августе поставил в Китай 2,9 млрд куб. м газа, Россия - 2,4 млрд куб. м (в том числе более 1 млрд куб. м было поставлено в виде СПГ, что является новым максимумом за историю поставок), 2,278 млрд куб. м поставила Австралия.

В целом в августе 2022 года Китай закупил 13,196 млрд куб. м газа (-4%), в том числе 5,528 млрд куб. м по трубопроводам (+10%), это максимум за историю поставок, и 7,668 млрд куб. м (5,897 млн тонн) в виде СПГ. Закупки СПГ в августе сократились на 12% на фоне роста средней цены импорта этого вида топлива на 53%.