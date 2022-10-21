Последнее обновление: 21.10.2022 11:38

Среди стран ЕС наибольшего сокращения потребления газа добилась Швеция

Среди стран Евросоюза наибольшего сокращения потребления газа в августе-сентябре добилась Швеция. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные Еврокомиссии.

В частности, Швеция в августе и сентябре уменьшила потребление газа более чем в два раза по сравнению со средними показателями для этих месяцев в последние 5 лет. Нидерланды в августе сократили потребление почти на 29%, в сентябре - на 32%.

Германия в августе сократила потребление на 28%, но в сентябре - только 7,4%. Заметно сократить свои объемы смогли также страны Балтии, Финляндия, Люксембург, Румыния.

В некоторых странах потребление газа почти не изменилось или даже выросло: Испания использовала в августе на 2,6% больше, в сентябре - на 0,9%. Потребление оказалось немного выше также в Словакии, Ирландии, Франции.

В целом в ЕС удалось сократить потребление в августе на 14%, в сентябре - на 15%.

В июле из-за сверхвысоких цен на энергоносители и угрозы стабильным поставкам газа страны ЕС договорились добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем последних 5 лет. Если ситуация станет очень сложной, требование экономии может стать обязательным.

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