Премьер Британии извинилась за ошибки и заявила, что не уйдет в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс извинилась за ошибки, допущенные ею в первые несколько нестабильных недель работы, но настаивает на том, что поведет Тори на следующие всеобщие выборы.

Выступая впервые после того, как почти все налоговые сокращения, объявленные в мини-бюджете прошлого месяца, были отменены, Трасс сказала: "Я признаю, что мы совершили ошибки", - передает BBC.

"Я сожалею об этих ошибках, но я их исправила. Я назначила нового министра финансов, мы восстановили экономическую стабильность и фискальную дисциплину. Теперь я хочу продолжить работу для общества. Мы были избраны с манифестом на 2019 год, и я хочу продолжать и выполнять его", - сказала она.

Комментируя призывы нескольких депутатов-консерваторов к отставке, Трасс сказала, что она сосредоточена на "выполнении задач для британской общественности".

"Мы переживаем трудные экономические времена; мы переживаем разные международные времена с войной, которая ведется в Украине. Сейчас самое время сосредоточиться на выполнении обязательств, убедиться, что мы выполняем наш энергетический пакет", - сказала она.

Она сказала, что "остается на своем посту", потому что ее "избрали для того, чтобы она работала на благо этой страны", добавив: "Я поведу консерваторов на следующие всеобщие выборы".

В понедельный новый министр финансов Джереми Хант объявил о фактической отмене налоговой реформы, которую инициировала Трасс и из-за которой Консервативная партия начала обсуждать ее отставку.

Из-за экономических потрясений, вызванных принятием мини-бюджета, трое депутатов британского парламента от Консервативной партии начали публично призывать премьер-министра уйти в отставку.