ISW: Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников

Россия, возможно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2", говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Военные эксперты ссылаются на информацию из российских и украинских телеграм-каналов. Количество закупленных беспилотников неизвестно.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявлял, что беспилотники "Араш-2" обладают уникальными возможностями большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие города в Израиле как Тель-Авив и Хайфа. Однако военные эксперты сомневаются, что российские силы смогут использовать "Араш-2" с большей эффективностью, чем они использовали "Шахед-136".

Также в сводке говорится, что "ЧВК Вагнера" продолжает попытки утвердить свое превосходство над минобороны России.

В качестве подтверждения этой мысли военные эксперты указывают на видео с военнослужащими 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота, в котором они жалуются на то, что с начала войны ведут боевые действия без перерывов и ротаций. Они также подчеркнули, что у них один БТР на 80 человек и это сильно ограничивает их маневренность.

После этого телеграм-канал, связанный с "ЧВК Вагнера", сообщил, что руководство ЧВК приняло решение передать четыре внедорожника 126-й бригаде береговой обороны. Это решение может быть неявной критикой российского минобороны за неспособность обеспечить солдат всем необходимым, заключают военные эксперты.