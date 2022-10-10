Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Зеленский: Россия хочет уничтожить энергосистему Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированную атаку россиян по Украине утром 10 октября, заявил, что Москва уничтожает энергосистему страны.

«Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны», - заявил Зеленский.

«Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него», - подчеркнул он.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что утром 10 октября Россия выпустила по Украине 75 ракет.

"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить сограждан", – отметил он.

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