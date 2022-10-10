Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

Россия наносит ракетные удары по городам Украины

Россия утром нанесла ракетные удары по ряду украинских городов, включая Киев, следует из сообщений украинских медиа и в соцсетях.

В частности, ракетный удар был нанесен по Киеву, сообщается о работе ПВО и 4 взрывах.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали — позднее», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По предварительным данным, одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Михаилу Грушевскому. Пишут о возгорании автомобилей, которые проезжали неподалеку от места прилета, есть жертвы.

Будет дополнено

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