В Греции расследуют подозрительные переводы из России на счета монастырей Афона

Греческое управление по борьбе с отмыванием денег расследует более 20 случаев подозрительных переводов значительных сумм на банковские счета монастырей горы Афон, а также отдельных монахов.

Как сообщает издание Kathimerini, большинство расследуемых случаев касаются денег, поступивших из России, а монастыри, как оказалось, совсем недавно посетили высокопоставленные российские чиновники.

Переводы касаются сумм от десятков тысяч до сотен тысяч евро и, в одном случае, более миллиона.

Рабочая гипотеза следователей заключается в том, что российские граждане переводят свои деньги за границу, чтобы обезопасить себя от вероятности экономического краха или возможного присвоения их российским правительством.

На Афоне расположены 20 мужских монастырей, один из них является российским.