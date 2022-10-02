Власти Чехии призвали своих граждан покинуть Россию из-за угрозы их безопасности

МИД Чехии призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто там находится, - как можно скорее покинуть территорию страны.

Чешские власти озабочены возможным ухудшением ситуации в области безопасности европейских граждан, передает BBC.

"МИД Чехии призывает сограждан покинуть страну [РФ], - отмечается в документе, опубликованном на сайте чешского министерства иностранных дел. - В связи с продолжающимся военным вторжением России в Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации в сфере безопасности в России, прежде всего для граждан стран Евросоюза и НАТО, МИД Чехии решительно предупреждает жителей республики воздержаться от поездок на территорию РФ".

Граждан Чехии, находящихся в данный момент в России, власти в Праге предупреждают, что посольство Чехии в Москве может перейти на ограниченный режим работы из-за обострения отношений между Москвой и странами ЕС и НАТО.

Ранее к своим гражданам с подобным предупреждением обратились власти США, Польши, Румынии и Болгарии.