Чехия призвала РФ возместить ущерб от взрывов во Врбетице

Чехия выразила протест против внесения Россией в список недружественных иностранных государств, а также власти в Праге призвали Москву компенсировать ущерб от взрывов на военном складе во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым они обвиняют российские спецслужбы.

В понедельник, 28 июня, в МИД страны был вызван российский посол Александр Змеевский, сообщила представитель ведомства в Праге, передает DW.

Курирующий юридический и консульский департаменты замминистра Мартин Смолек пригласил посла РФ, чтобы обсудить с ним два открытых международно-правовых вопроса в двухсторонних отношениях, указывается в размещенном на сайте МИД Чехии заявлении. Смолек указал, что решение Москвы включить Чехию в список недружественных стран противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года.

Змеевскому была вручена нота протеста, в которой Прага призвала российскую сторону начать переговоры по "полному возмещению ущерба" в связи со взрывами в 2014 году. По данным издания Mlada fronta Dnes, ущерб от взрывов Чехия оценила примерно в 650 миллионов крон (в пересчете 25,5 миллиона евро).

В ответ на заявление чешского внешнеполитического ведомства официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Чехия каждым новым заявлением подтверждает свой статус недружественной России страны. Требование Праги, касающееся возмещения ущерба в связи со взрывами, Захарова сравнила с вымогательством.

Дипломатический скандал между Россией и Чехией разгорелся после того, как 17 апреля Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов. В свою очередь Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила в конце апреля одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.