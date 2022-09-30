Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 октября 2022 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совмина № 654 от 29 сентября 2022 года, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $44,4 за 1 т (ранее – $52); прямогонный бензин – $24,4 за 1 т (ранее – $28,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $13,3 за 1 т (ранее – $15,6).

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