Еврокомиссия предлагает установить ценовой потолок для всего российского газа

Европейская комиссия предлагает странам ЕС принять скоординированные меры по сокращению потребления энергии и установить предельный уровень цены на закупку российского газа в полном объеме – как и для поставляемого по трубопроводам, так и для сжиженного газа (LNG ).

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в Брюсселе перед началом чрезвычайного Совета министров ЕС по вопросам энергетики, уже второй такой чрезвычайной встречи в этом месяце, сообщает Укринформ.

«Мы сегодня сделаем еще один необходимый шаг, чтобы дать ответ на этот энергетический кризис… При этом мы не можем иметь одинакового подхода к России и наших других партнеров, которым доверяем. Поэтому мы должны устранить стимулы, позволяющие России манипулировать объемами газа. Ответ очевиден – мы должны установить ценовой предел для всего российского газа, не только трубопроводного, но и сжиженного (LNG). Для наших партнеров, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны согласовать ценовые коридоры», – сказала еврокомиссар.

Она отметила, что Еврокомиссия также готова предложить предел для цены природного газа на общеевропейском уровне. При этом следует учитывать, что такие ценовые ограничения не должны повлечь за собой увеличение спроса на газ, поскольку Европа все еще сталкивается с проблемами безопасности поставок газа, сказала Симсон.

«Еврокомиссия предложила меры по сокращению потребления энергии, а также по генерации сверхприбылей, которые могут быть использованы для поддержки населения и бизнеса в условиях этого кризиса. Я убеждена, что министры согласятся с этими мерами, которые помогут нам успокоить ценовое давление и принести облегчение нашим потребителям. Надеюсь, что сегодня у нас будет политическое соглашение, после чего сможем быстро имплементировать эти меры», - заявила Симсон.

Она сообщила, что накануне встречи некоторые из стран-членов представили свои идеи и предложения для решения проблемы высоких цен на энергию, и эти предложения также будут рассмотрены сегодня. При этом Еврокомиссия ищет решения, которые будут приемлемы для всех стран во избежание противоречий.

«Мы аккумулируем дополнительную прибыль, которую правительства могут использовать для прямой поддержки и для оплаты потребителям», - сказала еврокомиссар.