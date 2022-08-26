Министры ЕС проведут экстренную встречу из-за "энергетической войны" с Россией

Министры энергетики стран Евросоюза в ближайшее время соберутся на экстренное совещание для обсуждения чрезвычайных мер.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Мы находимся в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему ЕС. По согласованию с Еврокомиссией и премьер-министром предлагаю в кратчайшие сроки созвать внеочередное заседание Энергетического совета ЕС", - написал Сикела в Twitter.

В настоящее время Чехия председательствует в Европейском Союзе.

На фоне энергетического кризиса в Европе и рекордного роста цен на газ Россия сжигает на заводе "Газпром СПГ Портовая" голубое топливо, которое должно было поставляться в Германию, стоимостью около 10 миллионов долларов в день.