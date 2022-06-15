Россия продолжает сокращать поставки газа по "Северному потоку"

Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции "Портовая" и с 16 июня сможет поставлять по "Северному потоку-1" не более 67 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Газпром.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорилось в сообщении "Газпрома".

Российская компания также отмечала, что поставки по "Северному потоку" "в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)".

Таким образом, в связи с остановкой еще одного агрегата прокачка по газопроводу в Германию может снизиться уже на 60%.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил в среду, что решение "Газпрома" является политическим, поскольку ремонтные работы не требуют сокращения поставок на 40%.