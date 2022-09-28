S&P понизило рейтинг «Евроторга» до выборочного дефолта

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг «Евроторга» до SD (выборочного дефолта) из-за выкупа облигаций ниже номинала, прогноз по рейтингу – «негативный».

В конце июля «Евроторг» объявил о выкупе своих еврооблигаций по цене ниже номинала, что было расценено агентством как операция с проблемным долгом, что приравнивается к дефолту. Соответствующее предложение было размещено специализированным юрлицом Bonitron, которое выпускало облигации в интересах беларусского ритейлера, сообщает reform.by.

В сообщении агентства отмечается, что 14 сентября «Евроторг» объявил об окончательном урегулировании тендерного предложения по своим еврооблигациям на сумму 300 миллионов долларов со сроком погашения в 2025 году по цене значительно ниже номинала.

«Мы рассматриваем эту сделку как проблемный обмен и равносильный дефолту, поскольку кредиторы получили меньше основной суммы, чем было им первоначально обещано», — отметили в S&P Global Ratings.

Рейтинги «Евроторга» в иностранной и национальной валюте понижены до SD.

Завершение сделки по выкупу позволило снизить долговую нагрузку на 44 млн долларов. Держатели ценных бумаг получили 550 долларов за облигации номиналом в 1000 долларов.

«Мы ожидаем, что способность Евроторга своевременно производить платежи по обслуживанию долга в ближайшие несколько месяцев останется неопределенной из-за перебоев в работе финансовой и платежной инфраструктуры в Беларуси в результате российско-украинского конфликта и связанных с ним санкций. В частности, компания может столкнуться с трудностями при выплате купона по непогашенным еврооблигациям на сумму 97 млн.долларов США к сроку погашения 22 октября 2022 года, даже несмотря на то, что у компании достаточно средств и она уже начала процесс выплаты», — отмечается в релизе.

В агентстве отмечают, что обычно розничная торговля продовольствием остается одним из наиболее устойчивых секторов в условиях макроэкономических потрясений. S&P Global Ratings ожидает, что «Евроторг», занимая ведущее положение на беларусском рынке, продолжит генерировать прибыль и денежные потоки, достаточные для финансирования обязательств.

«Тем не менее, учитывая, насколько ухудшилась беларусская платежная инфраструктура, мы не можем исключать дальнейших трудностей или задержек для компании в обслуживании своего долга. Более того, если против Беларуси, ее хозяйствующих субъектов и отдельных лиц будут введены дополнительные санкции, способность Евроторга обслуживать свои обязательства в иностранной валюте может уменьшиться», — говорится в сообщении.

22 сентября этого года Bonitron выставил второе тендерное предложение по выкупу облигаций. Теперь держателям предлагается 720 долларов за тысячедолларовые ценные бумаги. Компания может выкупить облигации на сумму 40 млн долларов.

S&P Global Ratings сохранит рейтинг «Евроторга» на уровне SD до тех пор, пока компания полностью не разрешит ситуацию.