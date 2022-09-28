Последнее обновление: 28.09.2022 13:07

Госбанки Турции вслед за частными перестали обслуживать российские карты "Мир"

Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы "Мир" вышли и государственные банки, сообщает NTV.

После предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир", Türkiye İş Bankası и Denizbank вышли из системы.

После двух частных банков три государственных банка также объявили о выходе из "Мир". Таким образом, больше не осталось турецких банков, работающих с российской системой "Мир".



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