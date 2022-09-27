Последнее обновление: 27.09.2022 13:09

Кремль допускает диверсию на двух нитках газопровода «Северный поток»

Кремль допускает версию, согласно которой причиной разрушения на нитках "Северных потоков" могла стать диверсия.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков.

"Это - совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул он.

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