Последнее обновление: 27.09.2022 10:58

Оба «Северных потока» дали течь

В минувший понедельник на обеих нитках российского газопровода "Северный поток-1" в понедельник якобы обнаружили падение давления, сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее в этот же день, диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О случившемся были проинформированы береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Позже стало известно, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.

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