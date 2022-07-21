"Северный поток" возобновил поставки газа

Газопровод "Северный поток" возобновил транспортировку газа из России в Германию после плановых профилактических работ.

По данным газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, работа газопровода возобновилась с 7:00 по московскому времени - точно в соответствии с графиком проведения регламентных работ.

Магистраль была по плану остановлена 11 июля, что, однако, вызвало озабоченность у европейских чиновников и прессы. Звучали предположения, что газопровод не возобновит работу после остановки или заработает с другой производительностью. Кроме того, во время профилактики трубопровода произошла авария на добычном промысле в Норвегии, что еще сильнее увеличило дефицит газа в Европе.

"Северный поток" сейчас способен работать на 40% мощности (около 67 млн куб. м в сутки). Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции "Портовая" завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают только два двигателя. В скором времени еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега, передает Интерфакс.

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в среду был 41,8 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Киев предложил перенести транзитные объемы с "Сохрановки" на ГИС "Суджа", но "Газпром" уверен, что это технологически невозможно, исходя из российской потоковой схемы. Также распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии от декабря 2019 года.