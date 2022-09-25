Швейцария повысит пенсионный возраст женщин до уровня мужчин

Жители Швейцарии на референдуме в воскресенье поддержали повышение пенсионного возраста для женщин в возрасте до 65 лет, так же, как у мужчин.

Голосование за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет было выиграно с небольшим перевесом 50,6% против 49,4%. Это означает, что начиная с 2024 года женщины, как и мужчины, будут работать до 65 лет.

Швейцарцы также проголосовали за увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) для финансирования пенсионной системы, за что проголосовало подавляющее большинство в 55,1%.

Швейцарцы также проголосовали против запрета на промышленное животноводство и ужесточения требований содержания домашних животных. 63% избирателей проголосовали против этой инициативы, что даже больше, чем прогнозировали опросы.